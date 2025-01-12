Дипломатов не пустили на суд над японцем, которого Лукашенко обвиняет в шпионаже 2 12.01.2025, 12:31

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Наканиси Масатоси

Просьба посольства Японии была отклонена.

Японских дипломатов не пустили на суд над японцем Наканиси Масатоси, сообщает японское издание Kyodo.

Пятидесятилетнего японца арестовали в Беларуси в июле прошлого года по подозрению в шпионаже. Масатоси работал в Беларуси преподавателем японского языка. Его обвиняют в том, что за шесть лет сделал более 9 тысяч фотографий белорусско-украинской границы и отправил их в Японию.

Посольство Японии обратилось к руководству Беларуси с просьбой разрешить им наблюдать за судебным процессом, но эта просьба была отклонена.

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