Швейцария заявила о готовности принять встречу Трампа и Путина по Украине

Швейцария заявила о готовности принять встречу Трампа и Путина по Украине7
- 12.01.2025, 12:39
Если стороны переговоров сами об этом попросят.
Швейцария могла бы провести встречу избранного президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по поводу завершения войны в Украине, заявил руководитель службы информации Министерства иностранных дел конфедерации Николя Бидо.
Он уточнил, что Швейцария выступит переговорной площадкой, если стороны сами об этом попросят.
«После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, способствующие установлению мира», — сказал Бидо (цитата по Le Temps).
При этом власти не намерены проявлять инициативу в организации переговоров. Швейцария не единственная страна, которая готова принять встречу Трампа и Путина. Ранее похожее предложение поступило от премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Трамп сообщил 9 января, что его команда начала готовить встречу с Путиным для обсуждения вариантов окончания войны. При этом он исключил контакты с российским президентом до своей инаугурации, которая пройдет 20 января.