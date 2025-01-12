Швейцария заявила о готовности принять встречу Трампа и Путина по Украине 7 12.01.2025, 12:39

Если стороны переговоров сами об этом попросят.

Швейцария могла бы провести встречу избранного президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по поводу завершения войны в Украине, заявил руководитель службы информации Министерства иностранных дел конфедерации Николя Бидо.

Он уточнил, что Швейцария выступит переговорной площадкой, если стороны сами об этом попросят.

«После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, способствующие установлению мира», — сказал Бидо (цитата по Le Temps).

При этом власти не намерены проявлять инициативу в организации переговоров. Швейцария не единственная страна, которая готова принять встречу Трампа и Путина. Ранее похожее предложение поступило от премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Трамп сообщил 9 января, что его команда начала готовить встречу с Путиным для обсуждения вариантов окончания войны. При этом он исключил контакты с российским президентом до своей инаугурации, которая пройдет 20 января.

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