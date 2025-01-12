«Внутри были две куклы Вуду, свечи, иглы и полынь» 12.01.2025, 12:47

Белорусы рассказали, что им подарили на Тайного Санту в эти праздники.

Праздники закончились, и CityDog.io узнал у читателей, какие подарки на Тайного Санту в этом году они получили. Есть и вполне стандартные варианты, и то, чего мы точно не ожидали. А что подарили вам?

– Я работаю в довольно крупной международной компании, и наши сотрудники находятся во многих странах, – рассказывает Евгения. – Тайный Санта проводился среди всех русскоязычных работников: мы играли посредством онлайн-сервиса, где участники заполняли данные о себе и писали о подарках, которые хотели бы получить. Так как я большая любительница чайных церемоний, одним из пунктов моего виш-листа стал китайский чай.

Уведомление о посылке пришло мне днем 31 декабря, и я как раз успела забрать подарок с почты. Выяснилось, что моим Сантой стал коллега из Сербии: он специально попросил своего друга из Беларуси, разбирающегося в чаях, выбрать что-то интересное. Было очень приятно, что человек, находясь в другой стране, с такой внимательностью подошел к выбору подарка и его отправке, – а ведь мог не заморачиваться и выслать мне условный электронный сертификат.

– Это были два отдельных подарка с двух игр: с друзьями и с коллегами, – делится Анастасия. – В обоих случаях я дарила наборы травяных чаев – решила не заморачиваться. Ребята, кажется, тоже так решили. Юмористов у нас достаточно, поэтому и к таким подаркам я отнеслась с юмором. Забавно, правда, что кошки у меня нет.

– У нас был оговорен бюджет, и каждый писал пожелания, что бы он хотел получить в подарок, – пишет Яна. – Я попросила коврик для мыши и указала, какие фандомы мне интересны, так что мой Санта попал прямо в точку. Я же дарила человеку книгу про Стива Джобса, которую он также указал в своем пожелании. Играла в Тайного Санту в первый раз – и мне очень понравилось.

– Мы играли в компании друзей и предварительно писали списки желаний и свои интересы. Так что человек, который готовил мне подарок, знал, что я увлекаюсь таро и эзотерикой, – но я не думала, что его выбор настолько сильно меня удивит, – рассказывает Оля. – Черная коробочка, которая мне досталась, ничего не предвещала, но, когда я ее открыла, честно говоря, у меня даже руки затряслись: внутри были две тряпичные куклы Вуду, свечи, иглы, полынь и инструкция, как всем этим пользоваться. Как выяснилось, белая кукла работает на приворот, а черная – на отворот или, не дай бог, порчу.

Зла я, конечно, никому не желаю, но и белой куклой не решаюсь воспользоваться: все-таки считаю, что-то магическое в этом есть. А я, к слову, дарила своему тайному получателю джойстик.

– Мой Санта не преподнес физический сертификат, но рассказал о подарке и о своей готовности подъехать на место в удобное для меня время и «пикнуть» карточкой, чтобы это оплатить. Давно хотела сходить в подобное заведение, поэтому, конечно, обрадовалась, – пишет еще одна наша читательница.

– Был приятно удивлен подарку, потому что человек реально заморочился над дизайном, – поделился Геннадий. – Сам дарил беспроводную зарядку.

– Я сильно расстроилась и еще пару недель жаловалась на этот случай близким и друзьям, – рассказывает Елена. – Но в целом, когда вычислила, от кого был подарок, перестала расстраиваться, так как человек очень отзывчивый и постоянно мне помогает. Сама дарила пакет желатина и зеленый чай.

– Мы играли в Злого Санту – версию Тайного Санты, где заранее никто не знает адресата подарка, а их вытаскивают рандомно, – написала Карина. – В итоге мне достался баскетбол для туалета: по задумке, в него нужно играть сидя на унитазе и повесив кольцо напротив. В мою эстетичную квартиру такой формат не вписался, поэтому баскетбол был передарен знакомому подростку на следующий же день.

– Играли с коллегами на работе, было весело и довольно непредсказуемо, – поделилась Валерия. – Я подарила коллеге сертификат в «Золотое яблоко» и шоколадку – она хотела дубайскую, но я решила не делать это основной частью подарка. А мне досталась банка варенья и какие-то японские конфетки. Вроде ничего, но было ощущение, что мне подарили недостаточно, плюс упаковка была какая-то слабенькая. Хотя, когда я узнала, что упаковывал парень, в целом все стало понятно.

К слову, заметила в этом году интересную тенденцию добавлять в вишлист артикулы понравившихся единиц с Wildberries – но, как по мне, это делает игру менее интересной. С одной стороны, со ссылками на конкретные подарки теряется суть придумать что-то интересное самому, ориентируясь на человека и какие-то локальные мемы, связанные с ним, – но, с другой, вроде и неплохо, когда Санта ориентируется именно на твои хотелки.

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