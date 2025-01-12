Армения выступила за ликвидацию Минской группы ОБСЕ 12.01.2025, 13:02

Она занималась поиском «мирного урегулирования карабахского конфликта».

Республика Армения рассматривает возможность обращения к ОБСЕ по вопросу ликвидации Минской группы, которая занималась поиском мирного урегулирования карабахского конфликта.

Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян на своей странице в Facebook.

В своем сообщении Багдасарян напомнила слова, сказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном 19 декабря 2024 года в интервью изданию «Арменпресс» в ответ на вопрос о том, какова позиция Армении относительно идеи ликвидации Минской группы ОБСЕ.

«Конструктивная. Мы понимаем позицию, что если нет конфликта, в чем смысл существования формата, занимающегося урегулированием конфликта. Но мы хотим также убедиться, что именно этой логикой руководствуется Азербайджан, и его стремление, например, к развитию термина так называемого Западного Азербайджана, не является осуществлением агрессивной политики в отношении территории Республики Армения», – приводит слова Пашиняна его пресс-секретарь.

Также Багдасарян написала, что Никол Пашинян заявлял о том, что на территории Армении не может быть Западного Азербайджана, а также подчеркнул необходимость отказа от этого термина, который ставит под сомнение территориальную целостность Армении и установление мира.

Напомним, что в июне 2024 года ликвидировать Минскую группу предложил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Во время разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном он выступил за то, чтобы официально прекратить деятельность Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней институтов, чтобы «полностью закрыть страницу конфликта» с Арменией, сообщает пресс-служба Алиева.

По мнению Алиева, Минская группа в течение 28 лет якобы старалась решить карабахскую проблему, но на самом деле пыталась ее заморозить, «и четыре резолюции Совета Безопасности ООН с требованиями немедленного прекращения боевых действий значили не более клочка бумаги», – заявил тогда Алиев.

8 января в интервью азербайджанским СМИ Ильхам Алиев вновь заявил, что без ликвидации Минской группы не может быть подписания мирного договора с Арменией.

Минская группа была создана в 1992 году из числа стран-членов ОБСЕ с целью поиска путей мирного урегулирования карабахского конфликта. Сопредседателями группы выступают Россия, Франция и США, в ее состав входят Азербайджан и Армения, а также Беларусь, Германия, Турция, Италия, Финляндия и Швеция.

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