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Россия нанесла авиаудар по интернату для пожилых людей в Судже

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  • 12.01.2025, 12:55
Россия нанесла авиаудар по интернату для пожилых людей в Судже

Есть жертва.

Российская авиация нанесла авиаудар по интернату в городе Суджа Курской области. Там находились люди пожилого возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-офицера военной комендатуры на территории Курской области Алексея Дмитрашкивского в эфире телемарафона.

«Вчера вечером (11 января, - ред.) российская авиация нанесла два авиационных удара в район интерната города Суджи. В результате чего женщина получила рваную рану руки. По состоянию на утро данная женщина умерла», - заявил спикер.

По его словам, помещение интерната очень повреждено, выбиты все окна и двери.

Спикер добавил, что в интернете находились люди пожилого возраста, многие из них - лица с инвалидностью.

«Встал вопрос, куда переместить этих людей. Люди все пожилого возраста, очень много людей, которые имеют инвалидность, болезнь Паркинсона, послеинсультные, один человек с психическим заболеванием. То есть состояние людей на данный момент достаточно тяжелое», - пояснил Дмитрашкивский.

Он добавил, что на территориях РФ, которые контролирует Украина, находится около 2 тысяч человек. В школе-интернате, которую обстреляли россияне, находится более 70 человек.

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