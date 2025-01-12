Ахиллесова пята Путина 1 Илья Несходовский, «Зеркало недели»

12.01.2025, 13:03

Фото: Getty Images

Как ускорить падение экономики РФ?

Война России против Украины стала тяжелым испытанием для ее экономики. С начала полномасштабной агрессии РФ оказалась под чрезвычайным давлением международных санкций, замораживания золотовалютных резервов, отказа Европы и западных партнеров Украины от ее энергоносителей, ограничений во внешней торговле, вывода капитала и стремительного роста военных расходов.

Эти удары были беспрецедентными, но спровоцированный российской агрессией значительный рост цен на нефть и газ в 2022 году, накопленные за прошлые годы резервы в Фонде национального благосостояния (ФНБ), а также готовность в первую очередь Китая и Индии покупать российские энергоносители и поставлять свои товары и технологии взамен западных позволили выстоять и перевести российскую экономику на военный лад.

В последующие 2023–2024 годы цены на нефть существенно снизились, хотя и превышали price cap, ресурсы из ФНБ существенно сократились, вторичные санкции со стороны западных партнеров, прежде всего ЕС и США, ограничили способности их обходить. Все это значительно обескровило экономический фундамент Кремля, что в свою очередь снизило возможности бюджетного стимулирования экономики. И хотя военные бюджетные расходы ежегодно растут, цена такого роста — инфляция, девальвация, ограничение инвестиций, уменьшение незанятых трудовых ресурсов и охлаждение экономики.

Несмотря на явные перекосы и кризисные явления, в информационном пространстве от якобы оппозиционных российских экономистов часто звучит тезис о «устойчивости» российской экономики и ее способности годами поддерживать эту агрессию. Правдив ли этот тезис или же является только еще одним из инструментов российской пропаганды, и насколько объективно устойчива российская экономика?

Первое, что стоит отметить, — агрессор с начала войны ограничил значительные массивы статистической информации, анализ которых позволил бы объективно оценить состояние российской экономики и процессов, происходящих с ней. Что касается того незначительного объема публикуемой информации, то сопоставление с другими открытыми официальными данными свидетельствует о значительном несоответствии, в частности по такому важному макроэкономическому показателю, как официальный индекс инфляции, не отвечающий какому-либо альтернативному ее подсчету.

Второе: хотя санкции и не вызвали катастрофу в российской экономике, однако существенно ограничили ее доходы и возможности для интенсивного роста. Только в 2023 году экспортные поступления упали на 170 млрд долл., что стало следствием ограничения цен и отказа западных стран от покупки российских нефти и газа.

Третье: санкции также сильно ударили по стабильности российского рубля, что привело к обновлению исторических максимумов.

Фондовый рынок России падает уже более полугода и сократился почти на 30%. Акции крупнейшей российской компании «Газпром» снизились до минимума за все годы существования.

Стремительный рост военных расходов пылесосом выкачивает деньги из экономики и обескровливает ее, в частности, в 2025 году их увеличат на 23%, что составит 13,5 трлн руб. (145,32 млрд долл.). Для сравнения, в 2024 году расходы на оборонку обошлись РФ в 10,8 трлн руб. Это создает рекордные размеры бюджетного дефицита, покрываемого за счет эмиссионных средств, которые бюджет России привлек из средств Центробанка при посредничестве российских банков через операции РЕПО. Всего за три года денежная масса M2 в экономике возросла с 66,7 трлн руб. до 108,9 трлн.

Валютные резервы, которые были важной подушкой безопасности, почти исчерпаны. Ликвидные активы Фонда национального благосостояния России сократились с 140 млрд долл. в феврале 2022 года до 53,8 млрд долл. на начало декабря 2024-го, сейчас он состоит только из юаней, что существенно ограничивает возможности финансировать импорт и военные расходы.

Четвертое: наибольшей проблемой для российской экономики является дефицит трудовых ресурсов. Уровень безработицы находится на минимальном уровне, что приводит к большему темпу повышения заработных плат, чем темпы увеличения производительности труда, провоцирует усиление инфляции, а также ограничивает темпы экономического роста. Мобилизация, переманивание работников на предприятия ВПК, а также эмиграция привели к невозможности наращивать производство в невоенной экономике. По всем признакам, Россия живет на одолженное время, тратя последние резервы.

Но сможет ли Кремль продолжать финансировать войну в 2025 году? Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов. Во-первых, энергетическая зависимость бюджета от экспорта нефти и газа делает Россию чрезвычайно уязвимой к колебанию цен. Если цена на нефть упадет ниже 50 долл. за баррель, экономические потери станут критическими.

Во-вторых, эмиссия рубля для покрытия дефицита бюджета продолжит ускорять инфляцию. Можно ожидать, что в 2025 году она может достичь 30%, уничтожая остатки покупательной способности населения.

В-третьих, ограниченный доступ к западным технологиям и инвестициям усиливает структурный кризис.

Как ускорить падение экономики РФ?

В это время международное сообщество должно усилить давление на агрессора. Первоочередной задачей является создание эффективных механизмов против обхода санкций. В частности, необходимо прекратить деятельность «теневого танкерного флота», используемого Россией для экспорта нефти в обход ограничений. Замороженные активы России на сумму 300 млрд долл. нужно конфисковать и направить на восстановление Украины и финансирование обороны. Это не только нанесет удар по российской экономике, но и станет четким сигналом о неизбежности ответственности за агрессию.

Украина также должна продолжать адвокацию усиления санкций и делать акцент на важности экономического давления на Россию. Важно донести до международного сообщества, что экономическая слабость России — это ключ к нашей победе. История свидетельствует, что Кремль понимает только язык силы, поэтому данный принцип должен лежать в основе политики в отношении него.

В частности остановка транзита российского газа через территорию Украины нанесет серьезный удар по основным источникам доходов российского бюджета, ограничит поступление валюты и сократит возможности финансировать войну. Энергетический сектор является ключевым для России, и прекращение транзита станет серьезным сигналом для международного сообщества о решимости Украины. Важно, что такой шаг может способствовать дальнейшей изоляции российской экономики, поскольку сокращение транзита сделает невозможным использование Москвой энергетического рычага влияния.

Кроме этого, прекращение транзита газа позволит Украине укрепить сотрудничество с западными партнерами в разработке альтернативных энергетических маршрутов. Это создаст дополнительное давление на Россию, которая потеряет не только экономическую выгоду, но и важный инструмент геополитического влияния.

Российская экономика уже находится в глубоком кризисе, а ресурсов для продолжительного финансирования войны у Кремля нет. За последние годы санкции сократили ее экспортные возможности, а эмиссия рубля и стремительное увеличение военных расходов привели к серьезному дисбалансу. Валютные резервы истощены, зависимость от экспорта нефти и газа остается критической, а цены на энергоносители все больше зависят от геополитических решений и рыночных колебаний. Если цена на нефть упадет ниже 50 долл. за баррель и удержится на таком уровне достаточно долгий период, РФ потеряет возможность финансировать агрессию против Украины.

Высокая инфляция, которая в 2025 году может достичь 30%, усилит социальное напряжение и уменьшит покупательную способность населения. Вместе с тем структурная зависимость от импорта технологий и комплектующих ограничивает возможности развития даже критически важных отраслей.

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У международного сообщества есть все необходимые инструменты для ускорения экономического коллапса России. Усиление санкций, конфискация замороженных активов, прекращение покупки энергоресурсов западными странами, внедрение эффективного контроля над соблюдением санкций и ограничений могут еще больше ослабить Кремль. Эффективная информационная кампания поможет убедить мировое сообщество в целесообразности таких действий. Все эти меры не только ускорят победу Украины, но и создадут более стабильное будущее для международной безопасности.

Илья Несходовский, «Зеркало недели»

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