В одном из городов Чехии произошел взрыв в ресторане 12.01.2025, 14:01

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Есть жертвы и раненые.

Шесть человек погибли в результате взрыва в ресторане в одном из городов Чехии. Еще восемь посетителей были ранены.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, взрыв баллона с пропан-бутаном произошел в ресторане в городе Мост, на северо-западе Чехии. Из-за этого здание заведения загорелось.

Кроме шести погибших, еще восемь человек получили ранения в результате взрыва, который произошел поздно вечером в субботу, 11 января. В частности, пожарные спасли одного серьезно раненого гостя ресторана, который «оказался в ловушке в ванной комнате».

Также 30 человек были эвакуированы из ресторана и окружающих зданий.

«По предварительной информации очевидцев, перевернулся обогреватель, что вызвало пожар», - сообщили в пожарной службе.

В МВД Чехии уточнили, что причиной, вероятно, стал пропан-бутановый обогреватель, который перевернулся в переднем саду ресторана. Во время взрыва в ресторане находились около 20 гостей.

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