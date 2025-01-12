В минской Осмоловке продается стильная квартира с оригинальными элементами 1 12.01.2025, 14:12

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Сколько стоит?

Одних жилье в исторических зданиях привлекает, других пугает из-за финансов. Зачастую такие дома нуждаются в замене коммуникаций, реставрации и укреплении. Нередко бремя обновлений ложится и на самих собственников. В Осмоловке продается трешка с хорошим ремонтом. В квартире отреставрировали кирпичные стены, балки, заменили все коммуникации, поэтому покупателю нужно будет лишь переехать и наслаждаться жизнью в центре города, пишет realt.by.

Дом на Богдановича, 37 двухэтажный. Его построили в 1948 году. Квартира, что выставлена на продажу, идет с тремя отдельными жилыми комнатами и кухней-гостиной. Она располагается на последнем этаже и занимает 126,8 квадратного метра.

На этаже всего две квартиры. Высота потолков — более 3,1 м. Толщина внешних стен составляет 500 мм. В подъезде восстановлена оригинальная лестница послевоенной постройки. В самой квартире проводилась полная реконструкция помещения: меняли перекрытий, коммуникации, ремонтировали кровлю над квартирой. Автор объявления пишет, что все стропильные системы находятся в отличном состоянии (есть заключение экспертов).

В квартире сделан хороший современный ремонт, где отреставрированы и сохранены оригинальные архитектурные элементы: кирпич, из которого возводился дом, и балки.

Проведена шумоизоляция стен, пола, потолка. В квартире установлены трехкамерные шумоизоляционные, энергоэффективные стеклопакеты. Здесь также имеется разводка современной приточно-вытяжной вентиляции с фильтрацией воздуха.

Подоконники изготовлены из массива лиственницы. Мебель и полы — из массива ясеня и дуба. Толщина половой доски — 35 мм.

В квартире есть и кухонный гарнитур с бытовой техникой Bosch: индукционной плитой, стиральной машиной с сушкой, посудомоечной машиной, духовым шкафом, холодильником, морозильником и вытяжкой.

Комнаты обставлены мебелью, которая останется и после продажи. Тут обустроены детская с огромными окнами на южную сторону, спальня и кабинет в классических цветах.

В квартире сделаны два санузла с ванной и душем. Также есть гардеробная и своя топочная с газовым котлом.

Покупателю достанутся и два подвальных помещения.

Рядом есть остановки общественного транспорта, кафе. Быстро можно добраться до станций метро «Площадь Победы» и «Немига».

Квадратный метр обойдется в 2 751 доллар. Вся квартира стоит 348 850 долларов.

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