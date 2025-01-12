Секреты стройной фигуры после 50: что следует изменить в образе жизни 12.01.2025, 14:30

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С годами скорость метаболизма замедляется.

После 50 лет похудение может показаться сложной задачей. Многие люди сталкиваются с уникальными проблемами, усложняющими процесс потери веса в старшем возрасте.

Снижение метаболизма, изменения в гормональном фоне и увеличение стресса могут оказывать значительное влияние на результат. Однако, благодаря правильным привычкам и подходам, можно достичь желаемых результатов и уменьшить объем талии без труда, пишет eatthis.com.

«С годами скорость метаболизма замедляется, ведь теряется мышечная масса. Чем больше мышц, тем активнее метаболизм. Потеря мышц его замедляет», – объясняет врач-диетолог Лори Чонг.

1. Занимайтесь силовыми тренировками

Силовые упражнения с собственным весом, резиновыми лентами или гантелями способствуют сохранению мышц и поддержанию метаболизма. «Это минимизирует потерю мышечной массы и замедление метаболизма», – говорит Чонг. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует выполнять силовые тренировки по крайней мере дважды в неделю.

2. Употребляйте больше воды

«Вода важна для всего – от состояния кожи до пищеварения», – отмечает диетолог Бонни Тауб-Дикс. Мужчинам советуют потреблять около 3,7 литра жидкости ежедневно, женщинам – 2,7 литра.

3. Выполняйте регулярные кардиоупражнения

Кардио поддерживает здоровье сердца и ускоряет метаболизм после тренировки. «Интенсивные упражнения имеют более длительный эффект на метаболизм», – объясняет Чонг. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует выполнять 150 минут кардио в неделю.

4. Сократите потребление сахара

Сладости добавляют калорий без питательных веществ. «25 грамм добавленного сахара в день – это хороший лимит для рациона на 2000 калорий», – говорит Чонг.

5. Упражняйте внимательное питание

Слушайте свое тело: чувство голода и сытости помогут избежать переедания. «Внимательное питание не только помогает снизить вес, но и способствует лучшему осознанию своих физических и эмоциональных потребностей», - говорит Тауб-Дикс.

6. Откажитесь от сладких напитков

Напитки с сахаром быстро повышают уровень инсулина, что способствует накоплению жира. «Сокращение этих напитков – отличный первый шаг к похудению», – добавляет Чонг.

7. Увеличьте потребление клетчатки

Продукты с клетчаткой помогают дольше оставаться сытыми. Она содержится в бобовых, цельнозерновых продуктах, овощах, фруктах и орехах. «Клетчатка предотвращает переедание, потому что ее потребление требует больше времени, давая мозгу сигнал насыщения», – объясняет Чонг.

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