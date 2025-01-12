Удар по нефтебазе в Энгельсе: уничтожено 800 тысяч тонн топлива для аэродрома 2 12.01.2025, 14:39

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У россиян — острый дефицит средств для тушения нефти и горящего топлива.

Нефтебаза в Энгельсе, что в Саратовской области РФ, после ночного удара 8 января все еще продолжает гореть. Там хранилось рекордное количество топлива для военного аэродрома.

Как сообщает проект «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источники, в результате атаки БПЛА на нефтебазу в Энгельсе полностью уничтожены три резервуара по 120 000 кубов. Кроме того, каждый из шести резервуаров получил серьезные повреждения.

«Выведен из строя резервуарный парк, которых хранил топливо для военного аэродрома, около 800 000 тонн топлива», - отмечает канал.

По состоянию на сейчас российские спасатели имеют острый дефицит пенообразователя для тушения нефти и горящего топлива. Следовательно, пожарные вынуждены контролировать выгорание топлива.

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