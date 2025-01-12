Гомельская госгазета опозорила Лукашенко

Гомельская госгазета опозорила Лукашенко2
- 12.01.2025, 14:47
- 2,204
«Достижением» диктатора назвали орудовавшую 10 лет банду.
В рамках пропагандистской кампании по случаю 30-летия создания «института президентства» государственная газета «Гомельская праўда» организовала выставку, пишет «Позірк».
На двух фотографиях с выставки — стенды, посвященные криминалу, в том числе известным гомельским бандам «морозовцев» и «пожарников». Первая появилась еще в конце 1980-х годов, вторая — в 1994-м, в год прихода Александра Лукашенко к власти.
«Пожарники» орудовали более десяти лет. За это время Лукашенко провел «референдум» о расширении своих полномочий (1996) и снятии ограничений на количество сроков пребывания на посту (2004), исчезли его известные оппоненты — бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко и бывший председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Виктор Гончар (оба в 1999 году), еще один, Геннадий Карпенко, вице-спикер Верховного Совета 13-го созыва, умер в возрасте 49 лет при странных обстоятельствах (1999).
Уголовное дело в отношении членов банды было возбуждено в 2003 году. Первый судебный процесс начался в 2005 году, последний завершился в 2010-м. Осуждены были также сотрудники силовых структур. Осенью 2014 года сообщалось, что некоторые вышедшие на свободу «пожарники» совершили новые преступления.