Известного российского бойца со скандалом выгнали из самолета
- 12.01.2025, 15:04
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Сняв с рейса в Лос-Анджелес.
Знаменитый боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов был снят с рейса Лас-Вегас - Лос-Анджелес. 36-летний россиянин летел на турнир UFC 311, который запланирован на 18 января, чтобы посмотреть бой своего друга Ислама Махачева, но его вывели из самолета после спора с бортпроводницей, пишет «Обозреватель».
По словам очевидцев, Хабиб занял место у аварийного выхода, что требует готовности помочь другим пассажирам в случае чрезвычайной ситуации. Стюардесса, следуя протоколу, спросила его, сможет ли он оказать помощь. Нурмагомедов не смог дать однозначный ответ.
После этого произошел следующий диалог:
Стюардесса: Мы не позволяем вам сидеть на этом месте в ряду у аварийного выхода. Если вы отказываетесь пересесть, то вам придется покинуть самолет.
Нурмагомедов: Это несправедливо.
Стюардесса: Да, это решение принимает экипаж. Когда вас спрашивали, знаете ли вы правила, вы ответили «да».
Нурмагомедов: Это нечестно.
Стюардесса: Я не собираюсь продолжать этот спор. Я вызову старшего бортпроводника. Вы можете пересесть на другое место или вас выведут с самолета. Какой вариант вы выбираете?
Нурмагомедов: Ладно, вызывайте старшего.
Стюардесса: Хорошо, я позову старшего, и, возможно, потребуется подключить охрану. Вы согласны?
В ответ Нурмагомедов решил сострить, задав вопрос «У вас есть наггетсы?»