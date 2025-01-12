На свободу вышла политзаключенная Данута Передня
- 12.01.2025, 15:13
22-летняя была осуждена за антивоенный пост.
В конце 2024 года вышла на свободу 22-летняя Данута Передня — бывшая студентка филологического факультета Могилевского госуниверситета, сообщает инициатива «Палитвязынка». Сведения о ее освобождении также появилилсь в базе правозащитной инициативы Dissidentby.
Напомним, 5 июля 2022 года суд в Кировске приговорил Дануту Передню к шести годам колонии на антивоенный пост, который девушка разместила в одной из социальных сетей. В начале ноября 2022-го Могилевский областной суд отменил это решение, однако уже к конце месяца после пересмотра дела Передне дали тот же срок.
20-летняя студентка специальности «романо-германская филология» МГУ имени Кулешова была задержана силовиками 28 февраля 2022 года, когда приехала на маршрутке из Кировска в Могилев.
По информации правозащитников, ее обвинили в том, что 27 февраля она перепостила в один из могилевских чатов текст, в котором в резкой форме критиковались действия Владимира Путина и Александра Лукашенко по развязыванию войны в Украине. Также там содержался призыв к уличным выступлениям.
10 июня Комитет государственной безопасности внес Дануту Передню в список «лиц, причастных к террористической деятельности».
Передня была студенткой-отличницей и имела лишь положительные характеристики от педагогов. Однако сразу после возбуждения уголовного дела она была отчислена.