«Убытки колоссальные, Украина разнесла базу» 2 12.01.2025, 15:22

7,102

Новые подробности о последствиях удара по нефтебазе в Энгельсе.

Появились новые подробности о мощной атаке украинских дронов на нефтебазу российской армии в городе Энгельс.

По данным источников «ВЧК-ОГПУ», пожар уничтожил три резервуара объемом по 120 000 кубов каждый, а еще шесть получили серьезные повреждения.

В результате атаки был полностью выведен из строя резервуарный парк, где хранилось около 800 000 тонн топлива, предназначенного для военного аэродрома.

Эта операция стала важным шагом в стратегии Украины, направленной на систематическое уничтожение российских резервов нефтепродуктов и нефтеперерабатывающих заводов в глубоком тылу.

Источники также сообщают про колоссальные денежные и материальные убытки. Пока не ясно, когда базу вообще смогут восстановить.

Ситуация на нефтебазе еще более усложнилась из-за нехватки пенообразователя, который используется для тушения горящей нефти.

Как сообщают российские источники, пожарные не могут справиться с огнем и вынуждены лишь «сопровождать» его, контролируя процесс выгорания топлива.

Экономический аналитик Анатолий Несмиян саркастически прокомментировал заявления российских чиновников о том, что «все под контролем»: «Назвать это «контролируемым выгоранием топлива» - очень смелое заявление губернатора. Скорее всего, просто оцепили территорию и ждут, когда само потухнет. Но сказать так нельзя, руководство не поймет. Поэтому «все под контролем». Впрочем, руководство тоже любит выражения типа «все идет по плану», так что тут они на одной волне».

Этот успех Украины подчеркивает ее способность наносить точечные удары по критически важной инфраструктуре России даже в глубоком тылу.

Для российской армии это означает серьезные проблемы с логистикой и снабжением.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com