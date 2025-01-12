«В Приднестровье экономический коллапс, сепаратисты говорят о необратимых последствиях» 17 12.01.2025, 15:40

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Экономика непризнанной «республики» рухнула в считанные дни.

Москва поставила оккупированное «Приднестровье» на грань выживания, прекратив поставку газа в Молдову. В непризнанной «республике» набирает обороты экономическая катастрофа.

Об этом откровенно заявил Сергей Облоник, занимающий пост «министра экономического развития» так называемой «Приднестровской молдавской республики» («ПМР»), передает «Диалог.UA».

Без российского газа экономика «Приднестровья» рухнула в считанные дни.

«Поскольку не хватает энергетического ресурса даже для населения, мы вынуждены вводить веерные отключения. Конечно же, промышленный сектор стоит. Все предприятия остановлены за исключением тех, которые отвечают за продовольственную безопасность. Но по мере движения времени могут наступить необратимые последствия для тех предприятий, где работа остановлена. Они без дохода. Людям нужно кормить свои семьи», - заявил «министр».

Отметим, что Молдова уже предложила помощь оккупированному «Приднестровью». Однако местные сепаратистские «власти», подконтрольные Москве, отказались от поставок западных энергоресурсов. В «республике» набирает обороты гуманитарная катастрофа.

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