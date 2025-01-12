Ученые разгадали тайну, как древние птерозавры поднялись в воздух 12.01.2025, 15:48

1,036

Обнаружена уникальная структура в хвосте рептилий.

С помощью технологии лазерно-стимулированной флуоресценции (LSF), ученые рассмотрели детали строения хвостовой мембраны птерозавров вида рамфоринх (Rhamphorhynchus). Сложная решетчатая структура, напоминающая конструкцию современных самолетных крыльев, позволяла древним рептилиям контролировать натяжение хвостовой мембраны подобно парусу корабля, пишет elifesciences.org.

Размах крыльев некоторых птерозавров, таких как кетцалькоатль (Quetzalcoatlus), достигал 10 м. Рамфоринхи, обитавшие около 150 млн лет назад в районе современной Центральной Европы, был меньше — примерно с современного альбатроса.

Исследование показало, что форма хвостовой лопасти менялась по мере взросления животного: у детенышей она была каплевидной, у подростков принимала форму воздушного змея, а у взрослых особей напоминала треугольное сердце. Внутренняя решетчатая структура помогала контролировать колебания мембраны во время полета, что улучшало аэродинамические характеристики.

Это открытие помогает понять эволюцию полета у позвоночных, а также может найти применение в современных технологиях. По словам ученых, полученные данные могут быть использованы при разработке новых летательных аппаратов, беспилотников и даже в проектировании палаток.

Птерозавры, появившиеся около 251 млн лет назад, стали первыми позвоночными, освоившими активный полет, опередив птиц и летучих мышей на десятки миллионов лет. Они царствовали в небе на протяжении всей мезозойской эры, пока не вымерли около 66 млн лет назад.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com