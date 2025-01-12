На границе с Литвой задержали беременную минчанку

На границе с Литвой задержали беременную минчанку10
- 12.01.2025, 16:06
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За «оскорбление» главы МВД Кубракова.
Провластные телеграм-каналы пишут о задержании беременной 31-летней женщины на границе с Литвой.
Сообщается, что женщина в 2020-м году «оставила оскорбительные комментарии» в адрес министра внутренних дел Ивана Кубракова, после чего уехала в Литву.
Также телеграм-каналы, связанные с силовиками, пишут, что после того, как женщина забеременела, она решила вернуться в Беларусь. Ее задержали при пересечении границы.