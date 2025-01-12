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На границе с Литвой задержали беременную минчанку

10
  • 12.01.2025, 16:06
  • 5,504
На границе с Литвой задержали беременную минчанку
Иван Кубраков

За «оскорбление» главы МВД Кубракова.

Провластные телеграм-каналы пишут о задержании беременной 31-летней женщины на границе с Литвой.

Сообщается, что женщина в 2020-м году «оставила оскорбительные комментарии» в адрес министра внутренних дел Ивана Кубракова, после чего уехала в Литву.

Также телеграм-каналы, связанные с силовиками, пишут, что после того, как женщина забеременела, она решила вернуться в Беларусь. Ее задержали при пересечении границы.

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