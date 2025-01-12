ВСУ ударили по командному пункту россиян в Донецкой области
- 12.01.2025, 16:17
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Объект потерпел серьезное поражение.
Украинские вооруженные силы осуществили новый удар по командному пункту российской армии, расположенному в городе Новогродовка Донецкой области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«Сегодня (12 января, - ред) Вооруженные Силы Украины нанесли очередной высокоточный воздушный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Новогродовка Донецкой области», - говорится в официальном сообщении.
Данная операция является частью продолжающейся кампании по уничтожению командных пунктов оккупационных сил в Донецком направлении.
«Вооруженные Силы Украины демонстрируют высокий уровень координации и профессионализма в выявлении и уничтожении ключевых объектов звеньев управления и военной инфраструктуры противника», - отмечают представители Генштаба.