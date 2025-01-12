В Вилейке курьер мошенников сбил милиционера

В Вилейке курьер мошенников сбил милиционера1
- 12.01.2025, 16:29
- 1,546
29-летний таксист попытался скрыться.
В Минской области сотрудники милиции задержали курьеров телефонных мошенников, сообщает пресс-служба МВД.
В милиции рассказали, что 75-летней жительнице Вилейки позвонил неизвестный, который сообщил ей, что на ее имя мошенниками оформлен кредит. Чтобы «задержать преступников», пенсионерка должна была передать все свои сбережения «правоохранителям». Для получения 10 тысяч долларов к женщине направили 54-летнюю минчанку, которую задержали сотрудники уголовного розыска на месте происшествия.
В автомобиле на улице ее ожидал сообщник — 29-летний таксист, который попытался скрыться от милиционеров и сбил одного из них. Позже его задержали сотрудники ГАИ.
В ходе расследования выяснилось, что курьерка сама стала жертвой мошенников, взяв кредит на сумму 160 тысяч рублей.