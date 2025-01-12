Путина «растягивают» по карте

Путина «растягивают» по карте1
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 12.01.2025, 16:41
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Трамп ударил по зоне, где Россия чувствовала себя уверенно.
«Арктика находится в сфере национальных и стратегических интересов РФ, она заинтересована в мире и стабильности», — сообщил Песков. Однако пока стабильность в регионе, наоборот, трещит про швам. Трамп ударил по зоне, где Россия с армией ледоколов и обширной подконтрольной территорией чувствовала себя уверенно. А таких мест на земном шарике остались единицы.
В перспективе 5-10 лет именно Арктика может стать самой «горячей» точкой на карте, где развернется битва за торговые пути и ресурсы. США планирую активно наращивать в регионе присутствие, а значит возня вокруг Гренландии и Канады — не пустой звук. Трамп действительно хочет эти территории.
Россия могла бы ответить, но... увязла в других конфликтах. Поссорилась буквально со всеми соседями, потеряла Сирию, прогнулась под Китай. Cтратегически Путин провалился по всем фронтам.
Телеграм-канал «Русский декаданс»