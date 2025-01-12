Путина «растягивают» по карте 1 Телеграм-канал «Русский декаданс»

12.01.2025, 16:41

3,502

Трамп ударил по зоне, где Россия чувствовала себя уверенно.

«Арктика находится в сфере национальных и стратегических интересов РФ, она заинтересована в мире и стабильности», — сообщил Песков. Однако пока стабильность в регионе, наоборот, трещит про швам. Трамп ударил по зоне, где Россия с армией ледоколов и обширной подконтрольной территорией чувствовала себя уверенно. А таких мест на земном шарике остались единицы.

В перспективе 5-10 лет именно Арктика может стать самой «горячей» точкой на карте, где развернется битва за торговые пути и ресурсы. США планирую активно наращивать в регионе присутствие, а значит возня вокруг Гренландии и Канады — не пустой звук. Трамп действительно хочет эти территории.

Россия могла бы ответить, но... увязла в других конфликтах. Поссорилась буквально со всеми соседями, потеряла Сирию, прогнулась под Китай. Cтратегически Путин провалился по всем фронтам.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com