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Капитан национальной сборной Беларуси по футболу перешел в жодинское «Торпедо»

  • 12.01.2025, 16:52
Капитан национальной сборной Беларуси по футболу перешел в жодинское «Торпедо»

Это пока самое громкое подписание в нынешнее межсезонье.

Состав «Торпедо» пополнил защитник и капитан национальной сборной Беларуси Сергей Политевич. Опытнейший футболист, которому через три месяца исполнится 35 лет, подписал годичный контракт с клубом из столичного региона, пишет ex-press.live.

Карьера воспитанника лидской ДЮСШ началась еще в 2007-м в новополоцком «Нафтане». Затем были российские «Крылья Советов», «Генчлербирлиги» из Турции, казахстанский «Кайрат», «Шахтер» из Солигорска и «Динамо-Минск». В активе Политевича также бронза молодежного чемпионата Европы-2011 в Дании, участие в Олимпийских игрх-2012 в Лондоне. И 50 матчей за национальную сборную Беларуси, в которых он забил два мяча.

Интересно, что презентовали новобранца Национальном художественном музее, в котором, к слову, он был впервые.

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