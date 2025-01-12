Эксперт: Курская операция поломала геополитические планы Кремля 12.01.2025, 17:03

Контроль ВСУ над частью территории РФ стал для россиян большой проблемой.

Россия прекратила любые разговоры в контексте мирных переговоров, поскольку армия РФ не может вытеснить со своей территории Силы обороны Украины. Такое мнение в эфире Freedom высказал эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко.

По его словам, Курская операция «поломала геополитические расклады России на любые переговорные процессы».

«Мы помним, что они отталкивались от того, что «давайте выходить из сложившейся ситуации на земле». Имея в виду, что оккупированные, захваченные Россией территории будут оставаться под контролем России, и, соответственно, Россия сможет использовать этот аргумент в своих переговорных процессах. Курская операция поломала эту концепцию россиян», - пояснил военный.

По словам Варченко, сейчас оккупанты понимают, что для того, чтобы можно было снова говорить о «ситуации на земле», им нужно вытеснить украинцев из Курской области. Таким образом, контроль ВСУ над частью территории РФ стал для россиян большой проблемой.

«Темпы, с которыми они продвигаются в Курской области, их совсем не удовлетворяют. Они понимают, что не успевают к любым переговорным процессам. Конечно же, от этого нервничают. Кроме того, украинцы еще несколько дней назад продемонстрировали не только способность находиться в динамичной обороне, но и контратаковать, освобождая от российского присутствия еще какую-то часть земли».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com