Названы 10 старых машин, которые скоро будут стоить целое состояние 7 12.01.2025, 17:14

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Некоторые авто с годами только дорожают.

Водителям, желающим инвестировать в авто, стоит обратить свое внимание на определенные модели. Эксперты по классическим автомобилям поделились 10 интересными старыми моделями, которым суждено подорожать в ближайшие годы.

Издание Express пишет, что коллекционер автомобилей и ведущий программы Salvage Hunters: Classic Cars Пол Кауленд отметил, что одной из моделей, которая будет стремительно расти в цене, является оригинальный Toyota RAV4.

Позже Пол, к которому присоединился коллега-коллекционер Адам Сломан, также рекомендовал Peugeot 106 Rallye, но предупредил покупателей, что они должны найти чистый экземпляр.

10 классических автомобилей, которые вырастут в цене:

1959-68 Austin-Healey 3000;

1965-69 Porsche 912;

1977-80 Rolls Royce Silver Shadow II;

1991-96 Peugeot 106 Rallye;

1992-98 Maserati Ghibli;

1994-99 Ferrari F355;

1994-00 Toyota RAV4;

1994-02 Range Rover P38A;

2000-01 Subaru Impreza P1;

2002-05 Alfa Romeo 147 GTA.

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