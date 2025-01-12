В Беларуси запретили продавать российские стеклоомыватели 5 12.01.2025, 17:37

1,270

Под ограничения попали два вида.

Госстандарт запретил продавать в Беларуси два вида стеклоомываек из Нижегородской области России. Они появились в списке опасной продукции.

Под запрет попал стеклоомыватель SIBIRIA-20, который производит ООО «Дзержинский завод органического синтеза» в городе Дзержинске Нижегородской области.

Проверка показала, что изготовитель умышленно указал на отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как та, за которую выдается. Так, показатель «температура начала кристаллизации» составил минус 15ºС, что не позволяет применять жидкость при минус 20ºС.

Запретили и жидкость стеклоомывающую низкозамерзающую SKYLUX ice crusher -30C. Ее производит ООО «Техноснаб-НН», также в Дзержинске Нижегородской области.

Эта продукция тоже не прошла проверку температурой: начало кристаллизации зафиксировали при минус 12ºС. Кроме того, в составе оказался метиловый спирт, не заявленный производителем в маркировке. При допустимой в Беларуси норме не более 0,05 объемного процента фактическое содержание метилового спирта составило более 0,7 объемного процента.

Оба товара запретили продавать с 17 января.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com