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Белорусы смогут увидеть редкий парад планет

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  • 12.01.2025, 17:50
  • 1,948
Белорусы смогут увидеть редкий парад планет
иллюстративное фото

Даже без телескопа.

В январе белорусы смогут наблюдать редкое выравнивание шести планет, а месяц спустя в небе в линию «выстроятся» сразу семь небесных тел.

Как пишет портал sciencealert.com, явление, именуемое парад планет, начнется 21 января: на небе можно будет видеть шесть планет, «выстроившихся» в одну линию – Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венеру и Сатурн. Это так называемое большое выравнивание.

В предыдущий раз шесть планет – Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн – можно было увидеть одновременно на небе утром в среду, 28 августа.

Астрономы прогнозируют, что некоторые планеты (Венеру, Марс, Сатурн и Юпитер) можно будет увидеть и невооруженным глазом в темное время суток с 21 по 25 января. Чтобы в полной мере насладиться редким явлением, лучше вооружиться телескопом или хотя бы биноклем.

А 28 февраля к параду планет присоединиться и Меркурий. Такое выравнивание небесных тел – семь одновременно – уже называется великим.

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