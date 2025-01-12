закрыть
12 января 2025, воскресенье, 18:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Реал» — «Барселона»: букмекеры заинтриговали прогнозом в битве за трофей

  • 12.01.2025, 18:20
«Реал» — «Барселона»: букмекеры заинтриговали прогнозом в битве за трофей

Сегодня состоится решающий матч за Суперкубок Испании.

Сегодня вечером мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» проведут первое «Эль-Класико» в 2025-м году. Суперматч состоится на стадионе King Abdullah Sports City в Джидде (Саудовская Аравия).

По мнению букмекеров, шансы команд на успех практически равны.

Специалисты не сумели выделить явного фаворита в этом противостоянии. Аналитики оценили вероятность успеха Королевского клуба в 39%, а Сине-гранатовых — в 36%.

Прогноз букмекеров на финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона»

Favbet: (победа «Реала» 2,48 — ничья 3,80 — победа «Барселоны» 2,69)

William Hill: (2,45 — 3,60 — 2,50)

Bwin: (2,40 — 3,90 — 2,60)

Отметим, в финале четырех Суперкубка Испании каталонцы разобрались с «Атлетико» Бильбао (2:0), а мадридцы расправились с «Мальоркой» (3:0).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов