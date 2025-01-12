«Реал» — «Барселона»: букмекеры заинтриговали прогнозом в битве за трофей
- 12.01.2025, 18:20
Сегодня состоится решающий матч за Суперкубок Испании.
Сегодня вечером мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» проведут первое «Эль-Класико» в 2025-м году. Суперматч состоится на стадионе King Abdullah Sports City в Джидде (Саудовская Аравия).
По мнению букмекеров, шансы команд на успех практически равны.
Специалисты не сумели выделить явного фаворита в этом противостоянии. Аналитики оценили вероятность успеха Королевского клуба в 39%, а Сине-гранатовых — в 36%.
Прогноз букмекеров на финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона»
Favbet: (победа «Реала» 2,48 — ничья 3,80 — победа «Барселоны» 2,69)
William Hill: (2,45 — 3,60 — 2,50)
Bwin: (2,40 — 3,90 — 2,60)
Отметим, в финале четырех Суперкубка Испании каталонцы разобрались с «Атлетико» Бильбао (2:0), а мадридцы расправились с «Мальоркой» (3:0).