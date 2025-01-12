«Улов мог доходить до €1000 на водителя» 12.01.2025, 18:32

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Как белорусы зарабатывают на пересекающих границу.

В минувшие новогодние праздники были зафиксированы, пожалуй, самые длинные и долгие очереди на белорусско-польской границе с момента закрытия большинства пунктов пропуска. Автобусы и легковые автомобили стояли как на въезд в Беларусь, так и на выезд из нее по несколько суток. Кто-то на этом неплохо заработал, а кто-то многое упустил. Журналист abw.by лично прочувствовал все «прелести» долгого ожидания, потерял из-за этого время и деньги, лишился долгожданной поездки – и делится своими наблюдениями.

– Через тысячу лет, когда на Земле не будет границ и ограничений на перемещение по планете и за ее пределами, предпринимателям того времени обязательно надо организовать аттракцион под названием «Стояние в очереди». Это будет испытание похлеще «Игры в кальмара» или «Игр Биста».

А пока это наша реальность. У меня был запланирован активный отдых с семьей с вылетом из Варшавы. Скажу сразу: эту поездку нам пришлось отменить после нескольких часов ожидания на границе и тщетных попыток ускорить ее прохождение.

Когда поняли, что на самолет не успеваем и все брони сгорают, а на новые ни сил, ни денег тратить уже не хочется, вышли из автобуса и поехали своим ходом назад.

Стояние в очереди как клуб по интересам

Очереди на наземных границах были всегда. Есть определенная процедура ее прохождения: паспортный контроль, таможенный контроль, декларирование, досмотр. Обычно время прохождения границы занимало от получаса (когда-то давным-давно, в доковидную эпоху) до суток. Иногда больше.

Но есть пиковые нагрузки. Как правило, они приходятся на длинные выходные: Рождество, Новый год, майские и ноябрьские праздники. Или конец августа – начало сентября, когда дети вместе с родителями возвращаются с каникул и отпусков к месту учебы.

Тогда очередь на погранпереходе растет в геометрической прогрессии, а прохождение границы превращается в отдельную маленькую жизнь. За часы и сутки стояния в очереди люди знакомятся, обмениваются контактами, присматривают за вещами друг друга, обустраивают быт, пишут стихи и гневные письма в разные инстанции, делятся ценными советами, занимаются самообразованием, самопознанием и медитацией.

В создании очереди таможенники и пограничники не виноваты. Они действуют строго по инструкции и согласно процедуре. У них не сдельно-премиальная работа, но есть определенный норматив и план. И они его придерживаются. Примерно то же можно сказать и о принимающей стороне.

На мой взгляд, ожидание в очереди – это своего рода способ замедлиться и задуматься. И иногда он даже полезен. Но вместе с тем очередь при пересечении границы – это фактор, который может оказать огромное влияние на цель поездки или даже ее отмены.

Очередь как источник дохода

И тут появляется возможность одним белорусам заработать на других белорусах. Как это происходит?

Итак, брестский погранпереход. Первые числа января. Первого и второго числа очередей из автобусов на выезд почти не было. Но к началу 3 января в очередь стало 8 автобусов и более 800 легковых автомобилей. 4 января очереди выросли до 50 и 1200, соответственно. В пиковые значения количество автобусов в очереди достигало 116–120, а легковых автомобилей – 2700.

В итоге путешественники отклоняются от ранее разработанного ими маршрута и выбиваются из графика на 18–36 часов. На кону поездка, билеты на самолет, бронь гостиниц. Клиент (пассажир) дозревает, когда выходит из автобуса и с ужасом смотрит на очередь, стоящую часами почти без движения. Из удобств ему предлагается: биотуалет с наполненным до краев нечистотами поддоном и соответствующим запахом. Альтернатива – платный туалет возле перекрестка (такса – в 1 руб., карточки принимаются). Из развлечений и фаст-фуда – пиццерия. Можно съездить на такси до центра Бреста за 10 руб. Совершить прогулку по городу и поклониться подвигу защитников в Брестской крепости. Когда вы вернетесь, ваш автобус наполовину опустеет, но будет так же стоять в очереди – вполне возможно, на том же месте.

Это мы рассматриваем случай, если у вас в запасе два дня до вылета и вы ни о чем не беспокоитесь. Да, шопинг, культурная программа и экскурсии в Варшаве накрываются медным тазом, но это же не самое худшее. А вот если до вылета сутки, то приходится искать варианты.

А их не так много. Как посоветовал посочувствовавший мне водитель рейсового автобуса, стоящего шестым в очереди перед шлагбаумом, есть три варианта.

Первый: идти и проситься на свободные места в рейсовые автобусы, стоящие ближе всего к шлагбауму в левом ряду. Если вам повезет и такое место найдется, то цена вопроса составит от €50 до €100 наличными. Чек или расписку в получении валюты при этом, разумеется, вам никто не предоставит. Просто будет считаться, что белорус белоруса выручил, а вы отблагодарили благодетеля. Ажиотаж этих дней приводил к тому, что желающих подсесть было очень много, а мест – очень мало. Поэтому порой происходили молниеносные мини-аукционы. Глаза у продавцов свободных мест буквально блестели. Для них это была своеобразная рождественская премия. Улов мог доходить до €1000 на водителя за рейс. Все просто. Некоторые пассажиры не выдерживали томительного ожидания, забирали чемодан, вещи и покидали автобус. На их место тут же приходил путешественник из последних автобусов в очереди. Переселение происходило постоянно. И автобусы из задних рядов пустели больше чем наполовину. За 12–24 часа ожидания они уже были первыми в очереди у шлагбаума. И пустующие места быстро раскупались благодарными пассажирами, только что подъехавших и ставших в хвост очереди автобусов.

Второй: идти на свободные места в туристические автобусы и маршрутки частников, стоящие в правом ряду очереди поближе к шлагбауму. Здесь история повторялась, но ценник был значительно выше. Мне лично предлагали место за €200 с человека. Но есть информация от коллег, что в пиковые часы «место под солнцем» уходило за €500. А теперь представьте, что вы путешествуете с семьей из 5 человек. И вам срочно нужно «туда». Умножьте тариф на 5 и вы получите вполне приличную сумму. Да, в правой очереди места были. И очередь продвигалась неохотно, по мере заполнения свободных мест. Но двигалась из расчета три рейсовых автобуса и один туристический.

Третий: договариваться с владельцами легкового транспорта и подсаживаться к ним в машину. Разумеется, за те же €50. Или выше. Как договоритесь. В специальных чатах можно до сих пор найти предложение следующего характера: «Здравствуйте вазьму папутчиков Брест-Тересполь на вечер поздний. Юра» (орфография и пунктуация автора объявления сохранены).

Во всех трех случаях, по моим личным наблюдениям, очередь создавалась искусственно. Именно для «чеса». Правда, в первом случае создавать ее было тяжелее всего. Но в этой очереди было много автобусов с польской стороны (на польских номерах) и маршруток. А спрос рождает предложение. И перевозчики выкатили все имеющиеся транспортные средства на линию, чтобы закрыть ажиотажный спрос на билеты. Но для пассажиров это не решило проблему, а усугубило ее.

Во втором случае искусственную очередь на праздники создать было легко. Плати за регистрацию в зоне ожидания 42 руб., столби за собой место и жди страждущего и обезумевшего от стояния в очереди клиента, у которого скоро самолет. «Клев будет!» – сказал один из героев-контрабандистов в комедии «Бриллиантовая рука». И потраченные 42 руб., амортизация, топливо, страховка и накладные расходы будут покрыты многократно. Плюс везти пассажиров далеко от границы необязательно.

В третьем случае это уже азартное развлечение для частников. Не поверю, что разом более 2,5 тысячи автомобилистов вдруг почувствовали острую необходимость сразу после встречи Нового года посетить Польшу. Тем более что соседи также праздновали и многие магазины и учреждения были закрыты. Тут скорее жажда легких денег. Ну как белорус не выручит белоруса! Для легковых ТС плата за регистрацию в зоне ожидания составляет всего 12,6 руб. Ну, а сыграет ставка, не сыграет – это как повезет. Но потеря 12,6 рублей ничто по сравнению с продажей 4 мест пассажирам в легковом авто от €50 с носа.

Советы бывалых путешественников

1. Никогда не планируйте выезд в пиковые даты, когда перед шлагбаумом организуется «чес».

2. Если вам нужно выехать в Европу именно в эти даты, то выбирайте альтернативные пути. Например, через Литву. Да, это будет несколько дороже, но сэкономит вам много нервов и времени.

3. Если вас не беспокоит ожидание в очереди и есть запас времени, то просто проведите время в очереди наиболее комфортно. Возьмите с собой книгу, которую вы давно планировали почитать, наушники, сериал. Или запланируйте посещение Бреста и окрестностей (если будет позволять погода) или навестите друзей и знакомых в городе над Бугом (договоритесь с водителем автобуса, чтобы он вам позвонил, когда будет недалеко от шлагбаума).

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