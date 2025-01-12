В Турции разгорается скандал вокруг Эрдогана 12.01.2025, 18:42

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Поводом стал неожиданный жест депутата.

Турецкая депутат Сада Сары Баш оказалась в центре скандала после неожиданного жеста. В опубликованном видео она целует руку Реджепа Тайипа Эрдогана и прижимает её к своему лбу в знак благословения. Этот поступок мгновенно вызвал широкий резонанс в турецком обществе, пишет «Курсор».

В Сети мнения разделились. Одни увидели в этом акт уважения к лидеру, другие назвали это проявлением «политической покорности» и символом авторитарного культа личности.

Ситуацию усугубил момент в видео, где Эрдоган дарит Баш 200 турецких лир, что эквивалентно примерно 7 долларам США. Это вызвало новую волну критики. Противники президента сочли эту сумму унизительной и расценили жест как демонстрацию политической власти.

В то же время сторонники Эрдогана защищают его. По их мнению, передача денег – символический акт, подчёркивающий поддержку партийных представителей.

Эксперты указывают, что такой жест не первый в практике Эрдогана. Ранее его неоднократно замечали за раздачей денег гражданам в публичных местах. Одни считают, что это способ укрепить личный имидж и влияние. Другие видят в этом пример демонстрации силы и контроля.

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