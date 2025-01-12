100 лет назад писатель-фантаст сделал удивительно точные пророчества на 2025-й год 4 12.01.2025, 18:50

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Некоторые предсказания уже начали сбываться.

Писатели-фантасты прошлых веков сделали ряд шокирующих пророчеств, которые сбылись, хотя заселение космоса или создание роботов-дворецких еще впереди, пишет IFLScience ).

Арчибальд Лоу, родившийся в Лондоне в 1888 году, был новатором во многих областях. Он создал первый прототип телевизора в 1914 году, а во время Первой мировой войны разработал первый в мире беспилотный самолет. Лоу, известный как «отец систем радиообучения», также активно занимался футурологией. В своей книге «Будущее» (1925) он описал, как будет выглядеть жизнь в 2025 году. Его прогнозы нередко появлялись в тогдашних британских газетах.

Среди самых интересных предсказаний Лоу:

- смартфоны: Лоу описал «автоматические телефоны», которые «каждый раз набирают нужный номер», предсказав удобство современных гаджетов;

- подвижные тротуары: сейчас это привычное явление в аэропортах и торговых центрах;

- телевизионные новости: он считал, что «телевизионная машина заменит бумагу с изображениями», а новости будут доставляться через «громкоговорители»;

- беспроводные будильники: Лоу предвидел их появление, хотя ошибочно предполагал, что все они будут настроены на 9:30 утра;

- возобновляемая энергия: Ученый заявлял, что энергия ветра и приливов будет использоваться на благо человечества.

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