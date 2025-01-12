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«У охраны плитка задымится, так будут лететь к вам»

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  • 12.01.2025, 19:47
  • 3,508
«У охраны плитка задымится, так будут лететь к вам»

Видео из минского магазина вызвало ажиотаж в соцсетях.

Минчанка выложила в TikTok ролик, где показала, что по корзинам с фруктами в магазине Green в ТЦ Dana Mall ползают тараканы. Видео уже набрало больше 540 тысяч просмотров и 15 тысяч лайков, пишет citydog.io.

В комментариях под постом пользователи начали шутить на тему насекомых и делиться советами о том, как себя стоит вести при встрече с такими посетителями.

«Это консультанты. Задавайте им интересующие вас вопросы», – пошутила @user338j4w0n7n.

«Грин работает до 23.00 ежедневно. Таракашки – 24/7», – отметил @vanobrigvadze.

Вспоминали комментаторы и недавнюю новость о запрете прохода в магазины и заведения с собаками. «Все ерунда: тараканы, воробьи. Вы главное с собакой не заходите, потому что у охраны плитка задымится, так будут лететь к вам».

Были и те, кто встал на защиту супермаркета. «Работал в этой системе. Скажу, что постоянно производится обработка, но их вывести просто невозможно. Где тепло, пища и вода они всегда будут», – написал @user24880133570062.

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