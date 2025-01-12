Никакой России нет 6 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

12.01.2025, 19:53

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В Z-психушке начались истеричные припадки.

«Сегодня никакой России не существует. Я ни в какую страну не верю. Это абстракция. Никакую страну и ее идеологию переделать нельзя, потому что нет такого субъекта - страна».

Бывший глава Росмолодежи Василий Якеменко, который несколько лет отвечал в России за молодежный патриотизм, заявил, что государства - это абстракции и пустышки, и никакой России для него нет.

Якеменко высмеял подписчиков Z-каналов, которые радуются захвату каких-то разрушенных поселков на Донбассе и заявил, что в этом нет никакого смысла.

В Z-психушке интервью Якеменко уже вызвало истеричные припадки, но чему возмущаться? Весь этот российский Z-патриотизм в его нынешнем виде такие Якеменки и придумали, а его брат Борис до сих пор трудится ультрапатриотом на канале у Соловьева и призывает россиян умирать на «СВО».

Сами они при этом даже не скрывают, что не верят во всю эту дичь и выдумывают ее только ради денег. Выдумывают для плебеев и лох*в, чтобы они радостнее ходили в мясные штурмы и умирали за какое-нибудь Дебальцево, которое на самом деле никому в РФ не нужно.

Нет сомнений, что 90% российских чиновников и пропагандистов думают ровно так же как братья Якеменко.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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