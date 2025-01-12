Иностранец с семьей летел через Беларусь и лишился 250 000 евро 2 12.01.2025, 20:01

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Деньги у семьи конфисковали пограничники.

Иностранец вместе с супругой и двумя детьми летел в Турцию через Национальный аэропорт Минск. Семья пересекла линию входа в зеленый коридор, предназначенный для пассажиров, не имеющих товаров, подлежащих декларированию, и лишилась 250 000 евро. Они были уверены, что раз декларировали деньги по приезде в Беларусь, то при вылете им этого делать не надо. Об этой истории «Зеркало» узнало из банка судебных решений.

При прохождении таможенного контроля пассажир вместе с семьей направился в зеленый коридор. Его остановили таможенники и спросили, везет ли он с собой деньги и какую сумму. После его утвердительного ответа мужчину направили в красный коридор. Там он предъявил таможенникам 250 000 евро. В ходе проверки выяснилось, что в его ручной клади были также 33 962,82 евро и 3 855 000 узбекских сум (около 300 евро по курсу на сегодняшний день).

Общая сумма перемещаемых наличных денежных средств иностранца составила 283 962,82 евро и 3 855 000 узбекских сум. Из этой суммы 249 690,02 евро и 3 855 000 сум превышали допустимую без декларирования сумму (40 000 долларов США на семью из четырех человек) и подлежали обязательному письменному декларированию.

На мужчину составили протокол по ч. 2 ст. 15.5 (Недекларирование перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами подлежащих таможенному декларированию наличных денежных средств и (или) денежных инструментов) КоАП Беларуси.

Деньги у семьи конфисковали.

В суде супруга иностранца рассказала, что они зашли в зеленый коридор по невнимательности, думая, что декларировать деньги надо именно там.

Один из свидетелей, таможенник, сообщил, что начал беседу с семейством еще в зеленом коридоре. На его вопрос о перевозимых деньгах супруга иностранца ответила, что декларировать им нечего — они перевозят 250 000 евро, но эти деньги они декларировали по приезде в Беларусь.

«Вопреки доводам защитника, из контекста разговора [иностранца] с сотрудником таможни, а также действий и поведений [супругов] на таможенном посту и при подходе к нему, очевидно то обстоятельство, что последние не планировали декларировать имеющиеся у них наличные денежные средства, ошибочно полагая, что они уже ранее задекларированы при въезде в Республику Беларусь», — отмечается в материалах судах.

В суде также рассмотрели вещественные доказательства — акты досмотра, видеозаписи с камер аэропорта, на которых зафиксировано, как семья пересекает линию входа в зеленый коридор и не обращается за консультацией к сотрудникам таможни, а также показания сотрудников таможни.

При вынесении решения суд учел, что отягчающих ответственность обстоятельств не установлено. Учел он и смягчающие обстоятельства — наличие детей, постоянное место жительства и работы, непривлечение к административной и уголовной

ответственности, положительные характеристики и ряд хронических заболеваний.

Впрочем, иностранцу это не помогло. Ч. 2 ст. 15.5 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа с конфискацией или без конфискации денег. Но практика показывает, что практически всегда белорусские судьи изымают деньги.

Суд решил, что правила прохождения таможенного контроля в аэропорту достаточно четко прописаны и пассажиры должны быть внимательны. Поведение иностранца, по мнению суда, не свидетельствует о злонамеренности, но отсутствие должной предусмотрительности создало «риски для соблюдения законодательства».

В итоге он наказал иностранного гражданина штрафом в 10 базовых величин (420 рублей в настоящее время) с конфискацией в доход государства незадекларированных наличных денежных средств в сумме 249 690,02 евро, 3 855 000 узбекских сум.

Остаток средств — чуть более 34 000 евро были возвращены владельцу

Из Беларуси и в Беларусь без декларирования один человек может провезти не более 10 тысяч долларов в эквиваленте. Точная сумма рассчитывается по курсу валют на день поездки. Учитывать будут все деньги, которые у вас с собой. То есть перевезти, к примеру, 10 тысяч долларов в чемодане и еще 500 в кошельке без декларации не выйдет. Если вы захотите ввезти или вывезти более 10 тысяч долларов в эквиваленте, то эту сумму придется декларировать.

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