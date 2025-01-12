Кремлевские дедушки опять просчитались1
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 12.01.2025, 20:55
- 5,664
Российское командование застали врасплох.
«Каким образом противник смог беспрепятственно сосредоточить живую силу и технику для этого наступления? Где была наша разведка? Опять пропустили!»
Рассерженные патриоты признают, что наступление ВСУ в Курской области застало врасплох российское командование, которое опять не смогло просчитать планы противника и вынуждено было лихорадочно реагировать уже после начала атаки.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»