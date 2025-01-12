Кремлевские дедушки опять просчитались 1 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

12.01.2025, 20:55

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Российское командование застали врасплох.

«Каким образом противник смог беспрепятственно сосредоточить живую силу и технику для этого наступления? Где была наша разведка? Опять пропустили!»

Рассерженные патриоты признают, что наступление ВСУ в Курской области застало врасплох российское командование, которое опять не смогло просчитать планы противника и вынуждено было лихорадочно реагировать уже после начала атаки.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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