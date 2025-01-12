Белорусам предложили мыть доллары с отбеливателем 5 12.01.2025, 21:02

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Что с этой «хитростью» не так?

В соцсетях всё чаще появляются сообщения, что тот или иной белорусский банк отказался принимать доллары. Где-то причиной назвали ржавчину, где-то — плесень или различные загрязнения. В отчаянии люди ищут способы, как все-таки избавиться от таких купюр, пишет «Телеграф». Например, белоруска в TikTok показала, как отмыла 100 долларов средством для дезинфекции и отбеливания. Что с этим не так?

В опубликованном ролике женщина рассказала, что в трех белорусских банках купюру в 100 долларов не взяли «из-за пятнышек». По ее словам, в обменнике «сказали, что это либо ржавчина, либо плесень».

Поэтому автор видео решила проверить лайфхак из интернета, где плесень убирают отбеливателем. Она нанесла средство на ватную палочку и потерла пятна на долларах, затем немного подождала и промыла обычной водой.

«Ой, смотрите, прямо сразу светлеет! Обалдеть!» — воскликнула женщина на видео и призвала пользоваться таким способом.

На следующих кадрах она показала чек и заявила, что те самые отмытые доллары один из банков «без проблем» принял, «даже ничего не сказали».

Отметим, что таким образом можно окончательно испортить купюры и вообще лишиться денег — есть риск, что агрессивные компоненты моющих средств вымоют краску или вообще прожгут дыру.

В комментариях пользователи также обратили внимание еще на несколько нюансов. Некоторые утверждают, что «ультрафиолет всё равно высвечивает, плесень [таким образом невозможно] не убрать». Другие уверены, что после отбеливания доллары потом «светятся» и их потом «вообще никуда не сдашь».

Также белорусы заявили, что есть банки, которые принимают абсолютно все купюры.

«Скоро химанализ уже будут делать , кассир -химик будет оператором кассы» — написал еще один комментатор.

«Вот теперь кому-то ваш купюру продаст, и не факт, что со временем она не станет ещё хуже», — выразил мнение кто-то.

К слову, ранее в белорусском «Альфа-банке» рассказывали, что «доллар на 70% состоит из хлопка — питательной среды для грибков».

«Плесень может повредить защитный слой, и тогда проверить подлинность станет сложно. Стиральный порошок действует так же, поэтому банкнота после стирки становится похожа на подделку», — обращали внимание специалисты.

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