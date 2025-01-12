Названы пять продуктов, которые никогда нельзя есть между 21:00 и 23:00 3 12.01.2025, 21:49

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Рекомендации эксперта по питанию.

Если вы хотите наслаждаться глубоким сном и избежать ночных кошмаров, обратите внимание на рекомендации эксперта по питанию Тоби Кинга. Он выделил пять привычных продуктов, которые категорически не стоит употреблять вечером, особенно после 21:00.

Какие 5 продуктов не нужно употреблять с 21.00 до 23.00, пишет Daily Express.

1. Лук

Лук — один из главных врагов ночного отдыха. Этот продукт может вызывать кислотный рефлюкс и вздутие живота из-за ферментированных волокон.

Тоби Кинг поясняет:

«Лук — двойная угроза для спокойного сна. Он способен провоцировать изжогу, а его волокна вызывают дискомфорт в кишечнике. Если у вас есть склонность к таким реакциям, избегайте лука вечером.»

2. Протеиновые коктейли

Хотя протеиновые напитки помогают восстановлению мышц, их употребление перед сном может привести к обратному эффекту.

«Сладкие протеиновые коктейли перевариваются дольше, что может нарушить естественные фазы сна. Если вы хотите воспользоваться их пользой, пейте их утром или днем,» — рекомендует эксперт.

3. Ферментированные овощи

Такие продукты, как квашеная капуста и кимчи, полезны для микробиома кишечника, но вечером их лучше избегать. Высокая кислотность и содержание пробиотиков могут спровоцировать вздутие живота и проблемы с пищеварением.

«Эти продукты лучше включать в рацион с утра или в обеденное время, чтобы минимизировать возможный дискомфорт ночью,» — объясняет Тоби.

4. Выдержанные сыры

Сыры с ярко выраженным вкусом, такие как пармезан, бри или гауда, содержат тиразин — аминокислоту, стимулирующую выработку норадреналина. Этот гормон бодрости может помешать расслаблению организма и нарушить процесс засыпания.

5. Черный шоколад

Хотя темный шоколад богат магнием и триптофаном, которые способствуют засыпанию, он также содержит стимуляторы, такие как теобромин.

«Острые сорта темного шоколада с капсаицином способны повышать температуру тела, вызывая ночное потоотделение. Чтобы избежать этих эффектов, откажитесь от шоколада перед сном,» — предостерегает диетолог.

Если вы хотите обеспечить себе качественный сон, обратите внимание на вечерний рацион. Избегайте продуктов, которые могут стимулировать метаболизм, вызывать дискомфорт или нарушать естественные процессы расслабления организма.

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