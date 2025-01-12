Названы пять продуктов, которые никогда нельзя есть между 21:00 и 23:00

Названы пять продуктов, которые никогда нельзя есть между 21:00 и 23:003
- 12.01.2025, 21:49
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Рекомендации эксперта по питанию.
Если вы хотите наслаждаться глубоким сном и избежать ночных кошмаров, обратите внимание на рекомендации эксперта по питанию Тоби Кинга. Он выделил пять привычных продуктов, которые категорически не стоит употреблять вечером, особенно после 21:00.
Какие 5 продуктов не нужно употреблять с 21.00 до 23.00, пишет Daily Express.
1. Лук
Лук — один из главных врагов ночного отдыха. Этот продукт может вызывать кислотный рефлюкс и вздутие живота из-за ферментированных волокон.
Тоби Кинг поясняет:
«Лук — двойная угроза для спокойного сна. Он способен провоцировать изжогу, а его волокна вызывают дискомфорт в кишечнике. Если у вас есть склонность к таким реакциям, избегайте лука вечером.»
2. Протеиновые коктейли
Хотя протеиновые напитки помогают восстановлению мышц, их употребление перед сном может привести к обратному эффекту.
«Сладкие протеиновые коктейли перевариваются дольше, что может нарушить естественные фазы сна. Если вы хотите воспользоваться их пользой, пейте их утром или днем,» — рекомендует эксперт.
3. Ферментированные овощи
Такие продукты, как квашеная капуста и кимчи, полезны для микробиома кишечника, но вечером их лучше избегать. Высокая кислотность и содержание пробиотиков могут спровоцировать вздутие живота и проблемы с пищеварением.
«Эти продукты лучше включать в рацион с утра или в обеденное время, чтобы минимизировать возможный дискомфорт ночью,» — объясняет Тоби.
4. Выдержанные сыры
Сыры с ярко выраженным вкусом, такие как пармезан, бри или гауда, содержат тиразин — аминокислоту, стимулирующую выработку норадреналина. Этот гормон бодрости может помешать расслаблению организма и нарушить процесс засыпания.
5. Черный шоколад
Хотя темный шоколад богат магнием и триптофаном, которые способствуют засыпанию, он также содержит стимуляторы, такие как теобромин.
«Острые сорта темного шоколада с капсаицином способны повышать температуру тела, вызывая ночное потоотделение. Чтобы избежать этих эффектов, откажитесь от шоколада перед сном,» — предостерегает диетолог.
Если вы хотите обеспечить себе качественный сон, обратите внимание на вечерний рацион. Избегайте продуктов, которые могут стимулировать метаболизм, вызывать дискомфорт или нарушать естественные процессы расслабления организма.