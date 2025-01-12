закрыть
12 января 2025, воскресенье, 22:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Пулково пассажиры «Белавиа» ждут вылета и горячее питание

1
  • 12.01.2025, 22:07
В Пулково пассажиры «Белавиа» ждут вылета и горячее питание

Национальная авиакомпания рассказала про изменения в расписании.

«Белавиа» объединила рейсы, пассажиры ждут вылета. Национальная авиакомпания рассказала о трудностях с расписанием в и из Санкт-Петербурга из-за ливневого снега. Там отметили, что погодный коллапс в аэропорту Пулково повлиял и на рейсы авиакомпании, пишет «Зеркало».

«Утренний рейс из Минска B2 941 (вылет в 8.17) на подлете к Санкт-Петербургу был вынужден вернуться в базовой аэропорт Минск в связи с невозможностью посадки в Пулково. Чуть позже пассажиры данного рейса cмогли улететь в Санкт-Петербург на другом самолете: Боинг 737−800 приземлился в Пулково в 16.17», — сообщили в авиакомпании.

В более сложном положении оказались пассажиры рейса В2 942 Санкт-Петербург- Минск. Вылет по расписанию в 10.30 оказался невозможен, и рейс был объединен с другим — B2 940 (вылет по расписанию в 15.15). Однако из-за сбойной ситуации в аэропорту, которую сотрудники Пулково устраняют на данный момент, своей очереди на вылет дожидаются многие рейсы. Среди них — и рейс «Белавиа» B2 940.

На борту рейса B2 940 сейчас находятся 143 человека, представители авиакомпании с ними на связи и решают вопрос c погрузкой багажа.

Пассажирам, которые были вынуждены задержаться в аэропорту на несколько часов, было предоставлено горячее питание и напитки.

Авиакомпания сожалеет о неудобствах, с которыми столкнулись пассажиры, и предпринимает все усилия, чтобы минимизировать дискомфорт.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов