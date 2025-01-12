Эксперт: Россия загнала себя в международную правовую ловушку 12.01.2025, 23:01

Кремль нарушил множество международных резолюций, которые сам же и подписывал.

Использование Россией северокорейских солдат в войне против Украины нарушает множество международных резолюций, которые РФ сама же и подписывала. И то, что военнослужащие из КНДР (Корейской Народно-Демократической Республики, Северной Кореи) принимают участие в боевых действиях на территории России, а не Украины, все равно не снимает с Москвы ответственности. Договор между Москвой и Пхеньяном о военном сотрудничестве, которым РФ планировала прикрывать участие северокорейских солдат в войне против Украины, не является оправданием действий Кремля. Об этом сегодня, 12 января, в эфире телеканала FREEДОМ сказал эксперт по международной безопасности фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

Он заметил, что отрицать до самого конца какие-то очевидные вещи, в данном случае сотрудничество РФ с Северной Кореей, — типичное поведение путинского режима.

«Это такой типичный еще КГБшный подход самого Путина и его окружения — создать максимальные условия для того, чтобы можно было до самого последнего момента все отрицать. С другой стороны, двусторонний договор о стратегическом сотрудничестве, которым Российская Федерация пыталась и пытается прикрыть военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном не только на уровне обмена технологий и поставок оружия, но теперь уже и непосредственно в участии северокорейских военных в боевых действиях против Вооруженных сил Украины, — это международная правая ловушка, в которую Россия сама себя загнала», — обратил внимание Жовтенко.

По его словам, в договоре между Москвой и Пхеньяном говорится, что если на одну из стран будет совершено нападение, то другая обязана помочь жертве агрессии и отправить своих военнослужащих.

«Но вот эта правовая ловушка заключается в том, что формально Россия войну не ведет, формально Россия ведет так называемую «СВО». То есть на Россию никто не напал, и, собственно говоря, все заявления военно-политического руководства Российской Федерации свидетельствуют о том, что Россия была вынуждена, как они говорят, нанести превентивный удар. И, собственно говоря, Россия является агрессором. То есть даже эта норма, которую они включили в этот двусторонний договор, сейчас полноценно не может быть использована Кремлем, чтобы прикрыть присутствие северокорейских военных на своей территории. Причем такое присутствие, которое непосредственно связано с их участием в боевых действиях», — пояснил эксперт.

Жовтенко акцентировал: ничего нет противозаконного в том, что северокорейские военные находятся на территории РФ, если они не принимают участие в боевых действиях. Он напомнил, что северокорейские военные, которых взяли в плен украинские бойцы, заявили, что приехали в Россию на учения.

«Но другой вопрос в том, в каких обстоятельствах эти северокорейские военные попали в руки военнослужащих Сил специальных операций Украины и, собственно говоря, это уже непосредственное участие в боевых действиях. А это то, что выходит за пределы, очерченные этим двусторонним договором, который подписан между Москвой и Северной Кореей. Понимание этой специфики, очевидно, пришло к кремлевскому руководству после того, как этот договор был подписан. И опять же, нет международно-правовых признаков и официальных политических заявлений о том, что на Россию напали», — сказал он.

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