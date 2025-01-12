Business Insider: Украина может усилить свои позиции 12.01.2025, 23:36

Аналитики оценили наступление ВСУ в Курской области РФ.

Амбициозное наступление Украины на Курскую область России прошлым летом было огромным риском. Военные историки еще долго будут дискутировать, оправдала ли себя эта операция, но есть признаки, что Украина может усилить свои позиции новым наступлением, пишет Business Insider.

Эта операция, несмотря на расходы, дала украинцам возможность вырваться из длительной оборонительной позиции, перейти в наступление и заставить Россию перераспределять ресурсы. Также есть вероятность, что это поспособствует Киеву в потенциальных мирных переговорах.

«Трудно сказать, пока все не завершится, но я бы все равно сказал, что это был хороший шаг», - отметил Марк Канчиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований.

Попытка изменить статус-кво

Наступление стало неожиданностью как для наблюдателей за войной, международных партнеров Украины, так и для российских солдат. Украина заявила, что стремилась создать буферную зону, ослабить российские ресурсы и получить рычаги для переговоров.

Операция также должна была морально поддержать украинские силы и продемонстрировать западным партнерам решимость Киева. Перехват инициативы, как отмечают военные эксперты, является ключевым для достижения успеха.

«Без инициативы вы постоянно защищаетесь, а враг загоняет вас в тупик», - сказал Джордж Баррос, эксперт по военным вопросам Института изучения войны.

Первоначальная реакция России и ее последствия

Реакция Москвы была запоздалой, что позволило Украине захватить больше территории. Однако России удалось избежать значительного ослабления своих позиций на других фронтах, и ее армия возобновила наступление осенью.

Украина же вынуждена была перебрасывать силы с других направлений, что усложняло ее оборону. Однако, по словам украинского командования, это был необходимый шаг для уменьшения давления на фронтах и сдерживания российского наступления.

По данным британской разведки, под Курском Россия понесла значительные потери: более 38 тыс. военных и более тысячи единиц техники. В то же время Украина удержала значительную территорию, что может стать важным аргументом в переговорах.

«Тот, кто контролирует Курск, вероятно, будет в более сильной позиции для переговоров о прекращении огня», - подчеркнул полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон.

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