Генштаб ВСУ обновил данные о ситуации на фронте 12.01.2025, 23:55

Силы обороны Украины наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

С начала суток на фронте состоялось уже 75 боевых столкновений. Более 30 российских атак были осуществлены на Покровском направлении.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Зато Силы обороны Украины наносят врагу значительные потери в живой силе и технике», - сказали в Генштабе.

Военные объяснили, что от циничных обстрелов с территории российской федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности Студенок, Бачевск Сумской области; Медведевка, Тимоновичи Черниговской области.

Ситуация по направлениям

Вблизи населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань на Харьковском направлении с начала суток враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников.

На Купянском направлении враг совершил шесть штурмовых действий неподалеку Петропавловки и Песчаного. Три боестолкновения закончились, еще три - продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз вблизи населенных пунктов Копанки, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное. Незавершенными остались три атаки противника.

Силы обороны отбили восемь атак россиян вблизи Белой Горы, Часового Яра и Ступочек на Краматорском направлении. Еще продолжаются четыре атаки противника.

На Торецком направлении противник атаковал девять раз неподалеку от населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка. Боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 33 попытки потеснить украинских воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Покровск, Удачное, Котлино, Нововасильевка, Серебряное, Петропавловка, Шевченко, Дачное и Янтарное.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 22 атаки, 11 боестолкновений - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

На Новопавловском направлении оккупанты один раз атаковали позиции украинских войск у Константинополя. На Новополь враг сбросил три КАБ.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

В операционной зоне на Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили две атаки российских захватчиков, еще три атаки продолжаются. Противник совершил более 220 обстрелов и нанес четыре авиаудара.

«На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела», - заявили в штабе.

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