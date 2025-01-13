Французские солдаты покинули военную базу в Чаде, которую занимали более 60 лет 13.01.2025, 1:23

Во время церемонии представители обеих стран подписали официальный договор.

Французские войска передали контроль над военной базой в городе Абеше Национальной армии Чада. Они контролировали объект более 60 лет, сообщает TV5MONDE.

Отмечается, что передачу военной базы в Абеше у французской стороны принимал министр по делам Вооруженных Сил и ветеранов Чада Иссаха Малуа Джамус. Во время церемонии представители обеих стран подписали официальный договор.

В издании поделились, что губернатор Абеше Али Сулейман назвал это решение «историческим». Иссаха Малуа Джамус подчеркнул, что французская сторона соблюдает оговоренный график вывода войск.

«Мы рады видеть, что этот график был соблюден. Для меня это также возможность подтвердить твердую приверженность правительства к соблюдению установленных сроков, в том числе до 31 января 2025 года, когда французские войска должны окончательно покинуть Чад», - сказал он.

В издании подчеркнули, что ранее французские войска освободили базы в Аджи-Коссей, Нджамени и Файя-Ларжо. 11 января 90 из 120 французских военнослужащих, которые находились на объекте, вылетели на самолете в Нджамени. Их выезд оттуда станет завершающим этапом договора между странами.

Франция расторгла в июле 2024 года соглашение об оборонном сотрудничестве с Чадом, напомнили в издании. В связи с этим продолжается вывод французских войск из страны.

Le retrait progressif des troupes françaises du Tchad continue avec la remise de la base militaire d’Abéché, ce 11 janvier 2025, dans le cadre de la rupture des accords militaires avec la France. pic.twitter.com/qDA8EnqZQl — Le journal Afrique TV5MONDE (@JTAtv5monde) January 11, 2025

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