Эксперт: Качество произведенных в России «Шахедов» ухудшается 13.01.2025, 3:47

Из-за большего количества китайских компонентов.

Качество произведенных в России беспилотников типа Shahed («Шахед») в последнее время существенно ухудшается из-за большего количества китайских компонентов. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал заместитель директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский.

«Россия может производить много разного вооружения. И, допустим, мы видим, как они масштабируют производство тех же самых «Шахедов». Но опять же, нужно обратить внимание на то, что качество «Шахедов» в последнее время существенно ухудшается за счет большего количества китайских компонентов. И, допустим, для того, чтобы существенно нагружать противовоздушную оборону Украины, Россия активно начала производить те же «Пародии», те же «Герберы», то есть это китайские дроны, на китайских элементах, которые в принципе очень легко собираются», — сказал он.

Эксперт дал оценку дрону «Молния», которым РФ на днях ударила по Купянскому району Харьковской области.

«В данном случае «Молния» тоже легкой сборки, то есть не нужно большого количества каких-либо высокотехнологических деталей. Это крылоподобный дрон, который за счет планирования может пролетать определенное расстояние, даже если его придушить средствами радиоэлектронной борьбы. То есть главная задача Российской Федерации — это создание легкого оружия, которое будет использоваться непосредственно в террористических операциях», — сказал Храпчинский.

Он подчеркнул, что российская оккупационная армия начала использовать «Молнию» не только на линии боевого столкновения, по украинским военнослужащим, но и против гражданского населения.

«Я бы хотел обратить внимание на то, что Российская Федерация активно используют даже FPV-дроны по гражданскому населению в прифронтовой и приграничной зоне», — сказал эксперт.

Храпчинский считает, что «Молния» является «кулибинщиной» на уровне российских военных, которая была масштабирована на мощностях какого-то производства.

«В принципе, если говорить о масштабировании каких-либо успешных кейсов, то у России есть такая возможность. Мы видим, как активно поступает большое количество комплектующих со стороны Китая, что позволяет им активно производить такое вооружение», — сказал он.

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