Названы утренние привычки, которые помогут похудеть 13.01.2025, 5:15

Советы для тех, кто хочет снизить вес без значительных усилий.

Завтрак часто называют самым важным приемом пищи, и это не зря. Он помогает запустить метаболизм, снабжает организм нужными питательными веществами и заряжает энергией на весь день.

Однако, если начинать утро с неудачного выбора продуктов, все старания могут оказаться тщетными. Издание eatthis.com подготовило подборку наиболее эффективных утренних привычек, которые помогут избавиться от лишних 5 килограммов без ограничений.

Начните день с двух стаканов воды

Выпейте два стакана воды после пробуждения, чтобы подготовить организм к новому дню. Исследования британских ученых показали, что регулярное употребление воды перед завтраком может снизить вес более чем на 5 кг в год.

Если вы ищете что-нибудь более интересное, попробуйте добавить в воду фрукты для детоксикации. Эта простая привычка может стать первым шагом к похудению и помочь настроить ваш организм на здоровый день.

Замените гранола на хлопья с низким содержанием сахара

Гранола из магазина содержит скрытый сахар, который может незаметно добавлять лишние калории в ваш рацион. Если заменить их на хлопья с низким содержанием сахара, например органические кукурузные хлопья, вы сможете сократить до 160 калорий на порцию.

Ежедневный выбор в пользу таких хлопьев поможет потерять около 5 кг за семь месяцев. Это простое изменение сделает ваш завтрак более полезным и приблизит к цели.

Пейте черный кофе

Если вы любите кофе, попытайтесь отказаться от сливок в пользу черного кофе. Отказ от двух столовых ложек сливок может сэкономить до 100 калорий на чашку.

Две чашки кофе без сливок каждый день – это возможность сбросить те же 5 кг менее чем за полгода. Это простой и эффективный способ снизить количество калорий, не отказываясь от любимого напитка.

Приготовьте сэндвич на завтрак

Вместо традиционного сэндвича попробуйте использовать только один кусочек хлеба. Это сократит более 100 калорий на каждый завтрак, что приведет к снижению веса.

Добавьте в омлет овощи

Вместо сыра в омлет попробуйте добавить овощи, например брокколи. 28 граммов чеддера добавляет 110 калорий, в то время как полстакана брокколи содержит только 15 калорий и много полезной клетчатки.

Приготовленная на пару брокколи не только обогащена клетчаткой, но и содержит 65% рекомендуемой суточной дозы витамина C. Такая замена сможет снизить вашу талию на 5 кг в течение года.

Избегайте популярных напитков

Напитки, такие как латете и фрапучино, могут незаметно добавлять калории. Переход на черный кофе и отказ от таких напитков дважды в неделю поможет сэкономить до 810 калорий в неделю, что равняется потере 5 кг за менее чем 10 месяцев.

Это небольшое изменение не только будет способствовать похудению, но и сохранит ваши деньги.

Откажитесь от добавления сахара

Если у вас есть привычка добавлять сахар в утренний чай или кофе, подумайте о его смене. Отказ от двух столовых ложек сахара каждый день поможет поддерживать здоровый вес.

Уменьшение количества сахара не только сократит калории, но и сделает ваши напитки более полезными для здоровья. Это может стать первым шагом на пути к здоровой жизни.

Ешьте грейпфрут

Грейпфрут является одним из самых эффективных продуктов для поддержки ваших усилий по похудению. Исследование, проведенное в клинике Скриппса, показало, что люди с ожирением, употребляющие половину грейпфрута перед каждым приемом пищи, теряют в среднем 1,6 кг за 12 недель.

Этот фрукт может снижать уровень инсулина, способствуя уменьшению накопления жира. Кроме того, высокое содержание воды (около 90%) помогает быстрее насытиться.

Всегда держите протеиновые батончики под рукой

Протеиновые батончики – идеальное решение для быстрого и удобного завтрака. Они обеспечивают необходимые белки и энергию, когда времени мало.

Это удобный способ не упускать завтрак и поддерживать здоровый уровень калорий в течение дня. Выбирайте батончики с минимальным содержанием сахара, чтобы сделать свой завтрак еще более полезным.

Вместо ароматизированного йогурта выбирайте обычный

Начинайте свой день с натурального греческого йогурта без добавленных подсластителей. Переход от фруктового йогурта к простому может сэкономить до 50 калорий на прием.

Это маленькое, но важное изменение, которое поможет держать калории под контролем и обеспечить организм высококачественным белком.

Не доедайте все до последнего кусочка

Оставляйте на тарелке последний кусочек во время каждого еды. Это поможет сократить примерно 75 калорий в день, что может привести к потере до 4 кг в год.

Пейте чай улун

Чай улун, известный как «черный дракон», богат катехинами – питательными веществами, способствующими похудению и повышающими способность организма метаболизировать жир.

Исследования показывают, что регулярное потребление этого чая может помочь потерять до полукилограмма в неделю, без изменений диеты или физической активности.

Садитесь во время еды

Оказывается, привычка есть сидя может повлиять на ваш вес. Исследования показывают, что люди, которые едят стоя, потребляют на 30% больше во время следующего приема пищи, чем сидящие. Это связано с тем, что стоя мы не полностью фокусируемся на еде, потому не чувствуем насыщения в полной мере.

Переходите к привычке есть сидя, и вы сможете лучше контролировать свой аппетит, уменьшая риск переедания. Это простое изменение может стать шагом к более стройной фигуре.

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