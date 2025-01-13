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«Барселона» разгромила «Реал» в финале Суперкубка Испании

  • 13.01.2025, 0:13
«Барселона» разгромила «Реал» в финале Суперкубка Испании

Четырнадцатая победа каталонцев в этом турнире.

Завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

Команды играли на нейтральном стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия).

«Барселона» разгромила «Реал» со счетом 5:2.

На пятой минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счет, ему ассистировал форвард Винисиус Жуниор. Ответный мяч «Барселоны» на 22-й минуте забил вингер Ламин Ямаль, получив голевую передачу от Роберта Левандовского. На 36-й минуте Левандовски реализовал 11-метровый удар. Спустя три минуты Рафинья увеличил преимущество сине-гранатовых. На 45+10-й минуте защитник каталонского клуба Алекс Бальде довел счет до разгромного. На 48-й минуте Рафинья оформил дубль во встрече. На 57-й минуте был удален польский вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны. На 60-й минуте отличился нападающий «сливочных» Родриго.

«Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 14 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (12).

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