На выборах в Хорватии побеждает действующий президент 13.01.2025, 0:48

Зоран Миланович

Появились предварительные результаты второго тура.

Во втором туре президентских выборов в Хорватии, прошедшем в воскресенье, 12 января, побеждает действующий глава государства Зоран Миланович, сообщает Deutsche Welle. Согласно предварительным официальным данным, за него проголосовали 78 процентов избирателей, а за его противника, бывшего министра науки, образования и спорта Драгана Примораца - 22 процента.

В преддверии второго тура президентских выборов хорватские исследователи в сотрудничестве с Центром информационной устойчивости (CIR) обнаружили признаки прокремлевской кампании по дезинформации с использованием крупной сети ботов. "Было обнаружено, что пророссийские, антиевропейские и антинатовские бот-сети постоянно восхваляют действующего президента Зорана Милановича и усиливают соответствующий контент, одновременно распространяя антиевропейские и антинатовские сообщения", - говорится в отчете базирующегося в Лондоне CIR.

В первом туре, проведенном 29 декабря, действующему главе государства Милановичу не хватило 1% голосов для переизбрания на второй президентский срок. Его ближайший соперник Приморац набрал тогда 19,4%. Всего в первом туре участвовали восемь кандидатов, остальные шесть не набрали более 10% голосов.

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