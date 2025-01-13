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«300 спартанцев просто курят в стороне»

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  • 13.01.2025, 8:02
«300 спартанцев просто курят в стороне»

Украинский спецназ разбил отряд КНДР, превосходящий их в десятки раз.

Подразделение ССО ВСУ UA REG TEAM в ходе восьмичасового боя в Курской области нанесло поражение превосходящим в десятки раз силам войск КНДР. 

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале подразделения.

Бойцы отмечают, что это был самый тяжелый бой для UA REG TEAM. 

«Это был самый ответственный и самый тяжелый бой для подразделения. Силы противника преобладали в десятки раз. Все организмы подразделения UA REG TEAM работали на уничтожение противника и сохранение жизни каждого бойца группы. Восьмичасовой бой показал наличие главного признака воина — мужества — и насколько высок уровень подготовки всего подразделения. Сюжет фильма «300 спартанцев» нервно курит в стороне Ни один боец подразделения не пострадал", — сказано в сообщении. 

Бойцы опубликовали кадры, на которых показаны фрагменты сражения, а также ликвидированные северокорейские солдаты. 

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