Артезианская вода в Минске оказалась опасной для жизни 11 13.01.2025, 8:13

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Шокирующий результат.

Лукашист Дмитрий Беляков провёл эксперимент с водой в Новой Боровой в Минске и шокирован результатами, обратил внимание политолог Дмитрий Болкунец.

Сторонник действующей власти, вдохновленный популярной темой качества воды, решил провести эксперимент. Результаты проверки вызвали у него настоящую тревогу.

«Значения жесткости воды:

• от 0 до 50 ppm – идеально чистая, очень мягкая питьевая вода.

• от 51 до 170 ppm – хорошая мягкая вода, приемлемая в качестве питьевой.

• от 171 до 300 ppm – ограниченно приемлемая жесткая вода.

• от 301 до 400 ppm – вода высокой жесткости с большим количеством посторонних примесей.

• от 401 до 500 ppm – предельно допустимая жесткость воды.

• свыше 500 ppm – опасно для жизни».

Замеры воды из крана в Новой Боровой показали значения выше 500 ppm, что является критическим показателем и несет угрозу для здоровья.

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