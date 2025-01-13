Российский Воронеж атаковали дроны: прогремели мощные взрывы 13.01.2025, 8:16

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иллюстративное фото

В городе объявили воздушную тревогу.

В ночь на 13 января в районе города Воронеж, РФ, зафиксированы взрывы. В регионе наблюдали активность беспилотников, а силы противовоздушной обороны вели работу по их нейтрализации, пишет New Voice со ссылкой на губернатора Воронежской области Александр Гусев и местные Telegram-каналы.

Предупреждение об угрозе воздушной атаки появилось еще вечером накануне. Около полуночи жители начали сообщать о громком взрыве, который особенно отчетливо был слышен на Левом берегу города. Позже в сети появилось видео с зафиксированным звуком взрыва.

Местные паблики также информировали о нескольких последующих взрывах, произошедших в течение ночи.

По заявлению губернатора Гусева, силы ПВО и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) якобы уничтожили несколько беспилотников в пригороде Воронежа. Чиновник утверждает, что пострадавших и разрушений нет.

Позже власти объявили об отмене режима воздушной тревоги.

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