Пленный боец армии КНДР заявил, что хочет жить в Украине 3 13.01.2025, 8:19

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Зеленский опубликовал видео с допроса.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с допроса солдат армии КНДР, которых украинские военные взяли в плен 9 января. Видео украинский президент опубликовал в Telegram.

Как видно из видео, во время допроса пленных спрашивали, знали ли они, куда едут и понимали ли, что воюют против Украины. Солдаты заявили, что командиры сказали им, что они едут на тренировку.

Также солдаты из армии КНДР добавили, что их родственники не знают, где они находятся. Один из бойцов рассказал, что 3 января у них было наступление, он видел, как гибнут солдаты, поэтому решил спрятаться в блиндаже. 5 января его нашли украинские военные.

Он также заявил, что хочет остаться в Украине. В ответ ему сказали, что из-за того, что он не знал о ситуации, ему «готовы помогать».

«Он сказал, что, в принципе, как ему скажут. Если ему надо будет возвращаться, то он будет возвращаться, если ему дадут шанс остаться здесь, то он останется», — процитировал пленного переводчик.

Другой сказал, что хочет вернуться в Северную Корею.

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