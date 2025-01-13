Лукашенко — неотесанный чурбан

Лукашенко — неотесанный чурбан8
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 13.01.2025, 8:35
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Белорусский народ проявил себя в 2020 году.
Новостные ленты сообщают об освобождении одной из политзаключённых в Беларуси - 23-летней студентки Могилевского госуниверситета Дануты Передни, которую приговорили к 6,5 годам колонии за антивоенный пост. Очередной шаг демонстрации «я не совсем людоед» со стороны диктаторы страны, захватившего Беларусь.
На что это похоже? На террористов, захвативших заложников и выпускающих по одному-два человека.
Возможно, помимо приближающихся «выборов» президента (26 января), в которых Лукашенко будет участвовать в восьмой раз, есть у диктатора Беларуси еще одна скрытая мысль – выглядеть лучше Путина. Этот-то вообще никого не выпускает. Очередное «подмигивание» западным странам.
Белорусская диктатура, пропахшая смрадом пыточных Окрестина, попыткой превратить целый народ (мы его видели в 2020 году) в стадо – одна из самых отвратительных на планете, дикость для Европы. Диктатор Беларуси, полусумасшедший неотёсанный чурбан с кащеевой хваткой – достойное её воплощение.
Telegram-канал «СерпомПо»