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Лукашенко — неотесанный чурбан

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 13.01.2025, 8:35
  • 7,756
Лукашенко — неотесанный чурбан

Белорусский народ проявил себя в 2020 году.

Новостные ленты сообщают об освобождении одной из политзаключённых в Беларуси - 23-летней студентки Могилевского госуниверситета Дануты Передни, которую приговорили к 6,5 годам колонии за антивоенный пост. Очередной шаг демонстрации «я не совсем людоед» со стороны диктаторы страны, захватившего Беларусь.

На что это похоже? На террористов, захвативших заложников и выпускающих по одному-два человека.

Возможно, помимо приближающихся «выборов» президента (26 января), в которых Лукашенко будет участвовать в восьмой раз, есть у диктатора Беларуси еще одна скрытая мысль – выглядеть лучше Путина. Этот-то вообще никого не выпускает. Очередное «подмигивание» западным странам.

Белорусская диктатура, пропахшая смрадом пыточных Окрестина, попыткой превратить целый народ (мы его видели в 2020 году) в стадо – одна из самых отвратительных на планете, дикость для Европы. Диктатор Беларуси, полусумасшедший неотёсанный чурбан с кащеевой хваткой – достойное её воплощение.

Telegram-канал «СерпомПо»

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