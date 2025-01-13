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«Это личное фиаско Лукашенко»

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  • 13.01.2025, 8:55
  • 9,804
«Это личное фиаско Лукашенко»
Фото: AFP

Режим — ржавое ведро с дырками.

Telegram-канал «Беларуская выведка» пишет, что Лукашенко боится девальвации российского рубля и скачка цен в стране:

— Решения этой проблемы нет и это представляет серьезный вызов луканомике в ближайший год.

Рост курса приведет к росту цен в стране на все. Старый механизм сдерживания при этом уже не сработает и приведет к дефициту. Лукашенко ждет до конца месяца решения, позволяющего сделать рост цен плавным и отсроченным от скачков курса.

В штабе понимают, что если Россия начнет «буксовать» финансово, то Беларусь упадает экономически. Лукашенко это чувствует своим животным инстинктом и впервые в своей карьере не видит реального выхода. Его советники рассчитывают только на один сценарий - прекращение горячей фазы войны, что даст Кремлю финансово-экономическую передышку, что в свою очередь отсрочит личное фиаско Лукашенко.

Сейчас страна выглядит, как ржавое ведро с дырками, через которые сочится вода. До сих пор получалось латать дыры или добавлять воду, но в данный момент, если тенденции проложат способствовать только потерям, сосуд власти может быстро закончиться и засохнуть.

2025-й год станет годом ограничений, повышением сборов, налогов, снижением доходов и в целом новым невиданным доселе периодом затруднений и лишений. Золотой век бизнеса на войне для режима подходит к концу.

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